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Блинов Филимон Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

27.04.1859 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Блинов Тарас Васильевич

Мать: Блинова Параскева Антипьева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
20.01.1839 ст.

Жена: Блинова (Полуехтова) Наталия Иванова

1839г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 25 лет невеста 22 года Ботылинского прихода и волости дер. Чесноковской крест. Ивана Арефиева По...... поручит: по женеху казённого ведомства крест. Нолинского уез... Показать все
Рождение ребёнка
05.11.1839 ст.

Дочь: (Блинова) Матрона Филимоновна

Мать ребёнка: Блинова (Полуехтова) Наталия Иванова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Блинова) Матрона Филимоновна

Мать ребёнка: Блинова (Полуехтова) Наталия Иванова

Рождение ребёнка
30.01.1842 ст.

Дочь: (Блинова) Анна Филимоновна

Мать ребёнка: Блинова (Полуехтова) Наталия Иванова

Рождение ребёнка
21.01.1844 ст.

Сын: Блинов Григорий Филимонович

Мать ребёнка: Блинова (Полуехтова) Наталия Иванова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Блинова) Евдокия Филимоновна

Мать ребёнка: Блинова (Полуехтова) Наталия Иванова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Блинова) Евдокия Филимоновна

Мать ребёнка: Блинова (Полуехтова) Наталия Иванова

Смерть
27.04.1859 ст.

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