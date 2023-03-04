Блинов Филимон Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти27.04.1859 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
20.01.1839 ст.
1839г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 25 лет невеста 22 года Ботылинского прихода и волости дер. Чесноковской крест. Ивана Арефиева По...... поручит: по женеху казённого ведомства крест. Нолинского уез... Показать все
Рождение ребёнка
05.11.1839 ст.
Дочь: (Блинова) Матрона Филимоновна
Мать ребёнка: Блинова (Полуехтова) Наталия Иванова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Блинова) Матрона Филимоновна
Мать ребёнка: Блинова (Полуехтова) Наталия Иванова
Рождение ребёнка
30.01.1842 ст.
Дочь: (Блинова) Анна Филимоновна
Мать ребёнка: Блинова (Полуехтова) Наталия Иванова
Рождение ребёнка
21.01.1844 ст.
Сын: Блинов Григорий Филимонович
Мать ребёнка: Блинова (Полуехтова) Наталия Иванова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Блинова) Евдокия Филимоновна
Мать ребёнка: Блинова (Полуехтова) Наталия Иванова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Блинова) Евдокия Филимоновна
Мать ребёнка: Блинова (Полуехтова) Наталия Иванова
Смерть
27.04.1859 ст.