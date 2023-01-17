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Блинова Параскева Антипьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

21.01.1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1809 ст.

Дочь: Анастасия Тарасовна

Отец ребёнка: Блинов Тарас Васильевич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Катерина Тарасовна

Отец ребёнка: Блинов Тарас Васильевич

Рождение ребёнка
21.01.1812 ст.

Сын: Блинов Иван Тарасович

Отец ребёнка: Блинов Тарас Васильевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Блинов Филимон Тарасович

Отец ребёнка: Блинов Тарас Васильевич

Рождение ребёнка
07.08.1817 ст.

Дочь: Наталия Тарасовна

Отец ребёнка: Блинов Тарас Васильевич

Рождение ребёнка
20.04.1820 ст.

Дочь: Мавра Тарасовна

Отец ребёнка: Блинов Тарас Васильевич

Рождение ребёнка
17.09.1823 ст.

Сын: Блинов Иван Тарасович

Отец ребёнка: Блинов Тарас Васильевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Блинов Терентий Тарасович

Отец ребёнка: Блинов Тарас Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудина Анастасия Тарасовна

Отец ребёнка: Блинов Тарас Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Тарас Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
21.01.1858 ст.
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