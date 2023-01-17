Блинова Параскева Антипьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти21.01.1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1809 ст.
Дочь: Анастасия Тарасовна
Отец ребёнка: Блинов Тарас Васильевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Катерина Тарасовна
Отец ребёнка: Блинов Тарас Васильевич
Рождение ребёнка
21.01.1812 ст.
Отец ребёнка: Блинов Тарас Васильевич
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Блинов Тарас Васильевич
Рождение ребёнка
07.08.1817 ст.
Дочь: Наталия Тарасовна
Отец ребёнка: Блинов Тарас Васильевич
Рождение ребёнка
20.04.1820 ст.
Дочь: Мавра Тарасовна
Отец ребёнка: Блинов Тарас Васильевич
Рождение ребёнка
17.09.1823 ст.
Отец ребёнка: Блинов Тарас Васильевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Блинов Терентий Тарасович
Отец ребёнка: Блинов Тарас Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудина Анастасия Тарасовна
Отец ребёнка: Блинов Тарас Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
21.01.1858 ст.