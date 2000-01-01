Рудина (Блинова) Анастасия Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудина (Блинова) Анастасия Тарасовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1833 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Блинов Тарас Васильевич

Мать: Блинова Параскева Антипьева

Бракосочетание
22.01.1833 ст.

Муж: Рудак Андрей Васильевич

1833г. (свадьба) жених дер. Пестовской отрок, поручители дер. Пестовской крест. Наум Тарасов Кудрявцев, Борис Мартемианов, Анисим Васильев, Моисей Федотов, Василий Яковлей Рудаковы, дер. Котельниковск... Показать все
Смерть
После 1833 ст.
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