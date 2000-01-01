Рудина (Блинова) Анастасия Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1833 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1833 ст.
1833г. (свадьба) жених дер. Пестовской отрок, поручители дер. Пестовской крест. Наум Тарасов Кудрявцев, Борис Мартемианов, Анисим Васильев, Моисей Федотов, Василий Яковлей Рудаковы, дер. Котельниковск... Показать все
Смерть
После 1833 ст.