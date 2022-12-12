Рудак Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1833
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1833 ст.
1833г. (свадьба) жених дер. Пестовской отрок, поручители дер. Пестовской крест. Наум Тарасов Кудрявцев, Борис Мартемианов, Анисим Васильев, Моисей Федотов, Василий Яковлей Рудаковы, дер. Котельниковск... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1833