Рудак Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудак Андрей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1833

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1833 ст.

Жена: Рудина Анастасия Тарасовна

1833г. (свадьба) жених дер. Пестовской отрок, поручители дер. Пестовской крест. Наум Тарасов Кудрявцев, Борис Мартемианов, Анисим Васильев, Моисей Федотов, Василий Яковлей Рудаковы, дер. Котельниковск... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1833
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