Блинов Иван Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Иван Тарасович

Блинов Иван Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1823 ст.

Дата смерти

09.02.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1823 ст.

Отец: Блинов Тарас Васильевич

Мать: Блинова Параскева Антипьева

Бракосочетание
28.01.1849 ст.

Жена: Блинова Дарья Егорова

Рождение ребёнка
12.06.1852 ст.

Сын: Блинов Леонид Иванович

Мать ребёнка: Блинова Дарья Егорова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Дарья Егорова

Рождение ребёнка
02.11.1857 ст.

Сын: Блинов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Блинова Дарья Егорова

Рождение ребёнка
16.01.1863 ст.

Дочь: Блинова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Дарья Егорова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
09.02.1883 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close