Блинов Иван Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1823 ст.
Дата смерти09.02.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1823 ст.
Бракосочетание
28.01.1849 ст.
Жена: Блинова Дарья Егорова
Рождение ребёнка
12.06.1852 ст.
Мать ребёнка: Блинова Дарья Егорова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Дарья Егорова
Рождение ребёнка
02.11.1857 ст.
Мать ребёнка: Блинова Дарья Егорова
Рождение ребёнка
16.01.1863 ст.
Дочь: Блинова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Дарья Егорова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
09.02.1883 ст.