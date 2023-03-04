Блинова (Ковардикова) Дарья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Ковардикова) Дарья Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

25.02.1877 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Струговская
Бракосочетание
28.01.1849 ст.

Муж: Блинов Иван Тарасович

Рождение ребёнка
12.06.1852 ст.

Сын: Блинов Леонид Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Тарасович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Тарасович

Рождение ребёнка
02.11.1857 ст.

Сын: Блинов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Тарасович

Рождение ребёнка
16.01.1863 ст.

Дочь: Блинова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Тарасович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
25.02.1877 ст.
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