Блинова (Ковардикова) Дарья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти25.02.1877 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Струговская
Бракосочетание
28.01.1849 ст.
Рождение ребёнка
12.06.1852 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Тарасович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Тарасович
Рождение ребёнка
02.11.1857 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Тарасович
Рождение ребёнка
16.01.1863 ст.
Дочь: Блинова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Тарасович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
25.02.1877 ст.