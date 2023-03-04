Блинов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1857 ст.
Дата смертиПосле 1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1857 ст.
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.10.1877 ст.
Рождение ребёнка
13.10.1880 ст.
Сын: Блинов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: (Наговицына) Параскева Егорова
Рождение ребёнка
27.11.1882 ст.
Сын: Блинов Николай Михайлович
Мать ребёнка: (Наговицына) Параскева Егорова
Рождение ребёнка
20.10.1885 ст.
Сын: Блинов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: (Наговицына) Параскева Егорова
Смерть
После 1885