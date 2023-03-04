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Блинов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1857 ст.

Дата смерти

После 1885

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1857 ст.

Отец: Блинов Иван Тарасович

Мать: Блинова (Ковардикова) Дарья Егорова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.10.1877 ст.

Жена: (Наговицына) Параскева Егорова

Рождение ребёнка
13.10.1880 ст.

Сын: Блинов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: (Наговицына) Параскева Егорова

Рождение ребёнка
27.11.1882 ст.

Сын: Блинов Николай Михайлович

Мать ребёнка: (Наговицына) Параскева Егорова

Рождение ребёнка
20.10.1885 ст.

Сын: Блинов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: (Наговицына) Параскева Егорова

Смерть
После 1885

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