(Наговицына) Параскева Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Наговицына) Параскева Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1856 ст.

Отец: Наговицын Егор Иванович

Мать: Наговицына Ирина Устиновна

Бракосочетание
30.10.1877 ст.

Муж: Блинов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
13.10.1880 ст.

Сын: Блинов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Блинов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
27.11.1882 ст.

Сын: Блинов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Блинов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
20.10.1885 ст.

Сын: Блинов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Блинов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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