(Наговицына) Параскева Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1856 ст.
Бракосочетание
30.10.1877 ст.
Рождение ребёнка
13.10.1880 ст.
Сын: Блинов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Блинов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
27.11.1882 ст.
Сын: Блинов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Блинов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1885 ст.
Сын: Блинов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Блинов Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно