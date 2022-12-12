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Наговицына (?) Ирина Устиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

04.09.1875 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Устин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Авдотия Егорова

Отец ребёнка: Наговицын Егор Иванович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Акилина Егорова

Отец ребёнка: Наговицын Егор Иванович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около ?.02.1850

Дочь: Мариана Егорова

Отец ребёнка: Наговицын Егор Иванович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Татьяна Егорова

Отец ребёнка: Наговицын Егор Иванович

Рождение ребёнка
17.06.1855 ст.

Сын: Наговицын Пётр Егорович

Отец ребёнка: Наговицын Егор Иванович

Рождение ребёнка
19.10.1856 ст.

Дочь: Параскева Егорова

Отец ребёнка: Наговицын Егор Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1859 ст.

Дочь: Грязева Елизавета Егорова

Отец ребёнка: Наговицын Егор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наговицын Егор Иванович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
04.09.1875 ст.
по метрике умерла в 50 лет
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