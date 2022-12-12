Наговицына (?) Ирина Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти04.09.1875 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Устин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Авдотия Егорова
Отец ребёнка: Наговицын Егор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Акилина Егорова
Отец ребёнка: Наговицын Егор Иванович
Рождение ребёнка
Около ?.02.1850
Дочь: Мариана Егорова
Отец ребёнка: Наговицын Егор Иванович
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Татьяна Егорова
Отец ребёнка: Наговицын Егор Иванович
Рождение ребёнка
17.06.1855 ст.
Отец ребёнка: Наговицын Егор Иванович
Рождение ребёнка
19.10.1856 ст.
Дочь: Параскева Егорова
Отец ребёнка: Наговицын Егор Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1859 ст.
Дочь: Грязева Елизавета Егорова
Отец ребёнка: Наговицын Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.09.1875 ст.
по метрике умерла в 50 лет