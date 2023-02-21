Блинова (Мошкина) Феодора Дмитревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Мошкина) Феодора Дмитревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

06.08.1878 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1877 ст.

Муж: Блинов Григорий Филимонович

Рождение ребёнка
06.08.1878 ст.

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Блинов Григорий Филимонович

Рождение ребёнка
06.08.1878 ст.

Сын: Блинов Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Блинов Григорий Филимонович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
06.08.1878 ст.
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