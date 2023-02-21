Блинова (Мошкина) Феодора Дмитревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти06.08.1878 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1877 ст.
Рождение ребёнка
06.08.1878 ст.
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Блинов Григорий Филимонович
Рождение ребёнка
06.08.1878 ст.
Сын: Блинов Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Блинов Григорий Филимонович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
06.08.1878 ст.