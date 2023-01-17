Блинова (Реплякова) Анастасия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти14.09.1877 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
д. над речкою Сосновкою
Бракосочетание
01.11.1864 ст.
Рождение ребёнка
18.10.1871 ст.
Дочь: Блинова Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Блинов Григорий Филимонович
Рождение ребёнка
25.09.1876 ст.
Дочь: Фёкла Григорьевна
Отец ребёнка: Блинов Григорий Филимонович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
14.09.1877 ст.