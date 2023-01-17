Блинова (Реплякова) Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Реплякова) Анастасия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

14.09.1877 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

д. над речкою Сосновкою
Бракосочетание
01.11.1864 ст.

Муж: Блинов Григорий Филимонович

Рождение ребёнка
18.10.1871 ст.

Дочь: Блинова Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Блинов Григорий Филимонович

Рождение ребёнка
25.09.1876 ст.

Дочь: Фёкла Григорьевна

Отец ребёнка: Блинов Григорий Филимонович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
14.09.1877 ст.
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