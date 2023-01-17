Блинова (Кирилова) Акилина Александрова
Место рожденияп. Шатуновского
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Шатуновского
Бракосочетание
01.10.1878 ст.
Рождение ребёнка
27.08.1879 ст.
Отец ребёнка: Блинов Григорий Филимонович
Рождение ребёнка
27.01.1881 ст.
Сын: Блинов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Блинов Григорий Филимонович
Рождение ребёнка
12.02.1883 ст.
Отец ребёнка: Блинов Григорий Филимонович
Рождение ребёнка
26.03.1885 ст.
Дочь: Матрёна Григорьевна
Отец ребёнка: Блинов Григорий Филимонович
Рождение ребёнка
23.11.1887 ст.
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Блинов Григорий Филимонович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно