Блинова (Кирилова) Акилина Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Кирилова) Акилина Александрова

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Место рождения

п. Шатуновского

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Шатуновского
Бракосочетание
01.10.1878 ст.

Муж: Блинов Григорий Филимонович

Рождение ребёнка
27.08.1879 ст.

Сын: Блинов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Блинов Григорий Филимонович

Рождение ребёнка
27.01.1881 ст.

Сын: Блинов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Блинов Григорий Филимонович

Рождение ребёнка
12.02.1883 ст.

Сын: Блинов Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Блинов Григорий Филимонович

Рождение ребёнка
26.03.1885 ст.

Дочь: Матрёна Григорьевна

Отец ребёнка: Блинов Григорий Филимонович

Рождение ребёнка
23.11.1887 ст.

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Блинов Григорий Филимонович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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