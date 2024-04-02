Курзаев Косьма (Козьма) Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
10.10.1872
Мать ребёнка: Курзаева Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Курзаева Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Курзаева Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Курзаева Стефанида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно