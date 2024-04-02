Курзаев Косьма (Козьма) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзаев Косьма (Козьма) Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Курзаев Иван Савелиев

Мать: Курзаева(кургаева) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
10.10.1872

Сын: Курзаев Провъ Косьмин

Мать ребёнка: Курзаева Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курзаев Алексей Косьмин

Мать ребёнка: Курзаева Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курзаев Терентий Косьмин

Мать ребёнка: Курзаева Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курзаев Григорий Косьмин

Мать ребёнка: Курзаева Стефанида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курзаева Стефанида Ивановна

Смерть
Неизвестно
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