Курзаева(Кургаева) Авдотья (Евдокия) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1841
Сын: Курзаев Абрам (Авраам) Иванов
Отец ребёнка: Курзаев Иван Савелиев
Рождение ребёнка
1847
Сын: Курзаев Косьма (Козьма) Иванов
Отец ребёнка: Курзаев Иван Савелиев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Курзаев Петр Иванов
Отец ребёнка: Курзаев Иван Савелиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно