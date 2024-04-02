Курзаева(Кургаева) Авдотья (Евдокия) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзаева(Кургаева) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Курзаев Абрам (Авраам) Иванов

Отец ребёнка: Курзаев Иван Савелиев

Рождение ребёнка
1847

Сын: Курзаев Косьма (Козьма) Иванов

Отец ребёнка: Курзаев Иван Савелиев

Рождение ребёнка
1857

Сын: Курзаев Петр Иванов

Отец ребёнка: Курзаев Иван Савелиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курзаев Иван Савелиев

Смерть
Неизвестно
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