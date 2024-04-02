Курзаев Иван Савелиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Курзаев Савелий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Курзаев Абрам (Авраам) Иванов
Мать ребёнка: Курзаева(кургаева) Авдотья (Евдокия) Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Курзаев Косьма (Козьма) Иванов
Мать ребёнка: Курзаева(кургаева) Авдотья (Евдокия) Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Курзаев Петр Иванов
Мать ребёнка: Курзаева(кургаева) Авдотья (Евдокия) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно