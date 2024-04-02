Курзаев Иван Савелиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурзаев Иван Савелиев

Курзаев Иван Савелиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Курзаев Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Курзаев Абрам (Авраам) Иванов

Мать ребёнка: Курзаева(кургаева) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Курзаев Косьма (Козьма) Иванов

Мать ребёнка: Курзаева(кургаева) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Курзаев Петр Иванов

Мать ребёнка: Курзаева(кургаева) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курзаева(кургаева) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close