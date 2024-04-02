Курзаев Абрам (Авраам) Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Фекла Абрамовна
Мать ребёнка: Курзаева Параскева Симеонова
Рождение ребёнка
01.11.1867
Мать ребёнка: Курзаева Параскева Симеонова
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Курзаева Параскева Симеонова
Рождение ребёнка
09.05.1871
Мать ребёнка: Курзаева Параскева Симеонова
Рождение ребёнка
10.05.1873
Дочь: Гликерия Абрамовна
Мать ребёнка: Курзаева Параскева Симеонова
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Курзаева Параскева Симеонова
Рождение ребёнка
1892
Сын: Курзаев Петр Абрамов
Мать ребёнка: Курзаева Параскева Симеонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Курзаева Параскева Симеонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно