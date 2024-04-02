Курзаев Абрам (Авраам) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзаев Абрам (Авраам) Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Курзаев Иван Савелиев

Мать: Курзаева(кургаева) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Фекла Абрамовна

Мать ребёнка: Курзаева Параскева Симеонова

Рождение ребёнка
01.11.1867

Сын: Курзаев Иосиф Абрамов

Мать ребёнка: Курзаева Параскева Симеонова

Рождение ребёнка
1870

Сын: Курзаев Федор Абрамов

Мать ребёнка: Курзаева Параскева Симеонова

Рождение ребёнка
09.05.1871

Сын: Курзаев Михаил Абрамов

Мать ребёнка: Курзаева Параскева Симеонова

Рождение ребёнка
10.05.1873

Дочь: Гликерия Абрамовна

Мать ребёнка: Курзаева Параскева Симеонова

Рождение ребёнка
1885

Сын: Курзаев Порфирий Абрамов

Мать ребёнка: Курзаева Параскева Симеонова

Рождение ребёнка
1892

Сын: Курзаев Петр Абрамов

Мать ребёнка: Курзаева Параскева Симеонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курзаев Иоанн Аврамов

Мать ребёнка: Курзаева Параскева Симеонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курзаева Параскева Симеонова

Смерть
Неизвестно
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