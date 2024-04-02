Курзаев Порфирий Абрамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзаев Порфирий Абрамов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Курзаев Абрам (Авраам) Иванов

Мать: Курзаева Параскева Симеонова

Рождение ребёнка
08.06.1906

Дочь: Анна Порфириева

Мать ребёнка: Курзаева Евфросиния Григорьева

Рождение ребёнка
29.07.1911

Дочь: Валентина Порфириева

Мать ребёнка: Курзаева Евфросиния Григорьева

Рождение ребёнка
21.04.1916

Дочь: Александра Порфириева

Мать ребёнка: Курзаева Евфросиния Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курзаева Евфросиния Григорьева

Смерть
Неизвестно
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