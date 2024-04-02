Курзаев Порфирий Абрамов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
08.06.1906
Дочь: Анна Порфириева
Мать ребёнка: Курзаева Евфросиния Григорьева
Рождение ребёнка
29.07.1911
Дочь: Валентина Порфириева
Мать ребёнка: Курзаева Евфросиния Григорьева
Рождение ребёнка
21.04.1916
Дочь: Александра Порфириева
Мать ребёнка: Курзаева Евфросиния Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно