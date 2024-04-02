Курзаева Евфросиния Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.06.1906
Дочь: Анна Порфириева
Отец ребёнка: Курзаев Порфирий Абрамов
Рождение ребёнка
29.07.1911
Дочь: Валентина Порфириева
Отец ребёнка: Курзаев Порфирий Абрамов
Рождение ребёнка
21.04.1916
Дочь: Александра Порфириева
Отец ребёнка: Курзаев Порфирий Абрамов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно