Курзаева Евфросиния Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурзаева Евфросиния Григорьева

Курзаева Евфросиния Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1906

Дочь: Анна Порфириева

Отец ребёнка: Курзаев Порфирий Абрамов

Рождение ребёнка
29.07.1911

Дочь: Валентина Порфириева

Отец ребёнка: Курзаев Порфирий Абрамов

Рождение ребёнка
21.04.1916

Дочь: Александра Порфириева

Отец ребёнка: Курзаев Порфирий Абрамов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курзаев Порфирий Абрамов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close