Курзаева Параскева Симеонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Фекла Абрамовна
Отец ребёнка: Курзаев Абрам (Авраам) Иванов
Рождение ребёнка
01.11.1867
Отец ребёнка: Курзаев Абрам (Авраам) Иванов
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Курзаев Абрам (Авраам) Иванов
Рождение ребёнка
09.05.1871
Отец ребёнка: Курзаев Абрам (Авраам) Иванов
Рождение ребёнка
10.05.1873
Дочь: Гликерия Абрамовна
Отец ребёнка: Курзаев Абрам (Авраам) Иванов
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Курзаев Абрам (Авраам) Иванов
Рождение ребёнка
1892
Сын: Курзаев Петр Абрамов
Отец ребёнка: Курзаев Абрам (Авраам) Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Курзаев Абрам (Авраам) Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно