Курзаева Параскева Симеонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзаева Параскева Симеонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Фекла Абрамовна

Отец ребёнка: Курзаев Абрам (Авраам) Иванов

Рождение ребёнка
01.11.1867

Сын: Курзаев Иосиф Абрамов

Отец ребёнка: Курзаев Абрам (Авраам) Иванов

Рождение ребёнка
1870

Сын: Курзаев Федор Абрамов

Отец ребёнка: Курзаев Абрам (Авраам) Иванов

Рождение ребёнка
09.05.1871

Сын: Курзаев Михаил Абрамов

Отец ребёнка: Курзаев Абрам (Авраам) Иванов

Рождение ребёнка
10.05.1873

Дочь: Гликерия Абрамовна

Отец ребёнка: Курзаев Абрам (Авраам) Иванов

Рождение ребёнка
1885

Сын: Курзаев Порфирий Абрамов

Отец ребёнка: Курзаев Абрам (Авраам) Иванов

Рождение ребёнка
1892

Сын: Курзаев Петр Абрамов

Отец ребёнка: Курзаев Абрам (Авраам) Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курзаев Иоанн Аврамов

Отец ребёнка: Курзаев Абрам (Авраам) Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курзаев Абрам (Авраам) Иванов

Смерть
Неизвестно
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