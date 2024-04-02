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Курзаев Алексей Косьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курзаев Косьма (Козьма) Иванов

Мать: Курзаева Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
18.01.1908

Сын: Курзаев Иоанн Алексеев

Мать ребёнка: Курзаева Агрипина Ильина

Рождение ребёнка
16.12.1908

Сын: Курзаев Матвей Алексеев

Мать ребёнка: Курзаева Агрипина Ильина

Рождение ребёнка
31.12.1909

Дочь: Апполинария Алексеевна

Мать ребёнка: Курзаева Агрипина Ильина

Рождение ребёнка
13.02.1912

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Курзаева Агрипина Ильина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курзаев Николай Алексеев

Мать ребёнка: Курзаева Агрипина Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курзаева Агрипина Ильина

Смерть
Неизвестно
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