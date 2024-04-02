Курзаев Алексей Косьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1908
Мать ребёнка: Курзаева Агрипина Ильина
Рождение ребёнка
16.12.1908
Мать ребёнка: Курзаева Агрипина Ильина
Рождение ребёнка
31.12.1909
Дочь: Апполинария Алексеевна
Мать ребёнка: Курзаева Агрипина Ильина
Рождение ребёнка
13.02.1912
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Курзаева Агрипина Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Курзаева Агрипина Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курзаева Агрипина Ильина
Смерть
Неизвестно