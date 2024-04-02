Курзаев Николай Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзаев Николай Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курзаев Алексей Косьмин

Мать: Курзаева Агрипина Ильина

Рождение ребёнка
26.01.1911

Дочь: Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Курзаева Феодора Иоановна

Рождение ребёнка
01.09.1913

Дочь: Василиса Николаевна

Мать ребёнка: Курзаева Феодора Иоановна

Рождение ребёнка
14.04.1915

Сын: Курзаев Иоанн Николаевич

Мать ребёнка: Курзаева Феодора Иоановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курзаева Феодора Иоановна

Смерть
Неизвестно
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