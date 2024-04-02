Курзаев Николай Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курзаев Алексей Косьмин
Мать: Курзаева Агрипина Ильина
Рождение ребёнка
26.01.1911
Дочь: Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Курзаева Феодора Иоановна
Рождение ребёнка
01.09.1913
Дочь: Василиса Николаевна
Мать ребёнка: Курзаева Феодора Иоановна
Рождение ребёнка
14.04.1915
Мать ребёнка: Курзаева Феодора Иоановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно