Курзаева Агрипина Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1908
Отец ребёнка: Курзаев Алексей Косьмин
Рождение ребёнка
16.12.1908
Отец ребёнка: Курзаев Алексей Косьмин
Рождение ребёнка
31.12.1909
Дочь: Апполинария Алексеевна
Отец ребёнка: Курзаев Алексей Косьмин
Рождение ребёнка
13.02.1912
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Курзаев Алексей Косьмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Курзаев Алексей Косьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно