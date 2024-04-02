Курзаева Агрипина Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзаева Агрипина Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1908

Сын: Курзаев Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Курзаев Алексей Косьмин

Рождение ребёнка
16.12.1908

Сын: Курзаев Матвей Алексеев

Отец ребёнка: Курзаев Алексей Косьмин

Рождение ребёнка
31.12.1909

Дочь: Апполинария Алексеевна

Отец ребёнка: Курзаев Алексей Косьмин

Рождение ребёнка
13.02.1912

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Курзаев Алексей Косьмин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курзаев Николай Алексеев

Отец ребёнка: Курзаев Алексей Косьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курзаев Алексей Косьмин

Смерть
Неизвестно
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