Курзаева Феодора Иоановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзаева Феодора Иоановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1911

Дочь: Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Курзаев Николай Алексеев

Рождение ребёнка
01.09.1913

Дочь: Василиса Николаевна

Отец ребёнка: Курзаев Николай Алексеев

Рождение ребёнка
14.04.1915

Сын: Курзаев Иоанн Николаевич

Отец ребёнка: Курзаев Николай Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курзаев Николай Алексеев

Смерть
Неизвестно
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