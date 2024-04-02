Курзаева Стефанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзаева Стефанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1872

Сын: Курзаев Провъ Косьмин

Отец ребёнка: Курзаев Косьма (Козьма) Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курзаев Алексей Косьмин

Отец ребёнка: Курзаев Косьма (Козьма) Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курзаев Терентий Косьмин

Отец ребёнка: Курзаев Косьма (Козьма) Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курзаев Григорий Косьмин

Отец ребёнка: Курзаев Косьма (Козьма) Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курзаев Косьма (Козьма) Иванов

Смерть
Неизвестно
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