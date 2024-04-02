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Курзаев Терентий Косьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курзаев Косьма (Козьма) Иванов

Мать: Курзаева Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
12.02.1906

Сын: Курзаев Александр Терентьев

Мать ребёнка: Курзаева Анна Стефанова

Рождение ребёнка
29.07.1907

Сын: Курзаев Стефанъ Терентьев

Мать ребёнка: Курзаева Анна Стефанова

Рождение ребёнка
11.08.1909

Дочь: Клавдия Терентиевна

Мать ребёнка: Курзаева Анна Стефанова

Рождение ребёнка
30.10.1911

Сын: Курзаев Косма Терентьев

Мать ребёнка: Курзаева Анна Стефанова

Рождение ребёнка
13.08.1916

Дочь: Евдокия Терентиевна

Мать ребёнка: Курзаева Анна Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курзаева Анна Стефанова

Смерть
Неизвестно
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