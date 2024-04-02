Курзаев Терентий Косьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1906
Сын: Курзаев Александр Терентьев
Мать ребёнка: Курзаева Анна Стефанова
Рождение ребёнка
29.07.1907
Сын: Курзаев Стефанъ Терентьев
Мать ребёнка: Курзаева Анна Стефанова
Рождение ребёнка
11.08.1909
Дочь: Клавдия Терентиевна
Мать ребёнка: Курзаева Анна Стефанова
Рождение ребёнка
30.10.1911
Мать ребёнка: Курзаева Анна Стефанова
Рождение ребёнка
13.08.1916
Дочь: Евдокия Терентиевна
Мать ребёнка: Курзаева Анна Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курзаева Анна Стефанова
Смерть
Неизвестно