Курзаева Анна Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзаева Анна Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1906

Сын: Курзаев Александр Терентьев

Отец ребёнка: Курзаев Терентий Косьмин

Рождение ребёнка
29.07.1907

Сын: Курзаев Стефанъ Терентьев

Отец ребёнка: Курзаев Терентий Косьмин

Рождение ребёнка
11.08.1909

Дочь: Клавдия Терентиевна

Отец ребёнка: Курзаев Терентий Косьмин

Рождение ребёнка
30.10.1911

Сын: Курзаев Косма Терентьев

Отец ребёнка: Курзаев Терентий Косьмин

Рождение ребёнка
13.08.1916

Дочь: Евдокия Терентиевна

Отец ребёнка: Курзаев Терентий Косьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курзаев Терентий Косьмин

Смерть
Неизвестно
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