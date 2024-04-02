Курзаева Анна Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.02.1906
Сын: Курзаев Александр Терентьев
Отец ребёнка: Курзаев Терентий Косьмин
Рождение ребёнка
29.07.1907
Сын: Курзаев Стефанъ Терентьев
Отец ребёнка: Курзаев Терентий Косьмин
Рождение ребёнка
11.08.1909
Дочь: Клавдия Терентиевна
Отец ребёнка: Курзаев Терентий Косьмин
Рождение ребёнка
30.10.1911
Отец ребёнка: Курзаев Терентий Косьмин
Рождение ребёнка
13.08.1916
Дочь: Евдокия Терентиевна
Отец ребёнка: Курзаев Терентий Косьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно