Станкевич (фон Крамер) Екатерина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти05.03.1866
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Фон Крамер Иосиф (Осип Христофорович)
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.1811
Рождение ребёнка
27.09.1813
Сын: Станкевич Николай Владимирович
Отец ребёнка: Станкевич Владимир Иванович
Мухоудеровка, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
10.10.1814
Дочь: Фон Вульферт Надежда Владимирова
Отец ребёнка: Станкевич Владимир Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1818
Дочь: Томилина Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Станкевич Владимир Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1820
Сын: Станкевич Иван Владимирович
Отец ребёнка: Станкевич Владимир Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1821
Сын: Станкевич Александр Владимирович
Отец ребёнка: Станкевич Владимир Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1822
Дочь: Фролова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Станкевич Владимир Иванович
Рождение ребёнка
21.04.1824
Дочь: Щепкина Александра Владимировна
Отец ребёнка: Станкевич Владимир Иванович
Рождение ребёнка
18.08.1825
Сын: Станкевич Иосиф Владимирович
Отец ребёнка: Станкевич Владимир Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1828
Сын: Станкевич Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Станкевич Владимир Иванович
Смерть
05.03.1866