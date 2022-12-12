Станкевич (фон Крамер) Екатерина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станкевич (фон Крамер) Екатерина Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

05.03.1866

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Фон Крамер Иосиф (Осип Христофорович)

Мать: не указана

Бракосочетание
21.04.1811

Муж: Станкевич Владимир Иванович

Рождение ребёнка
27.09.1813

Сын: Станкевич Николай Владимирович

Отец ребёнка: Станкевич Владимир Иванович

Мухоудеровка, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
10.10.1814

Дочь: Фон Вульферт Надежда Владимирова

Отец ребёнка: Станкевич Владимир Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1818

Дочь: Томилина Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Станкевич Владимир Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1820

Сын: Станкевич Иван Владимирович

Отец ребёнка: Станкевич Владимир Иванович

Рождение ребёнка
02.09.1821

Сын: Станкевич Александр Владимирович

Отец ребёнка: Станкевич Владимир Иванович

Рождение ребёнка
02.09.1822

Дочь: Фролова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Станкевич Владимир Иванович

Рождение ребёнка
21.04.1824

Дочь: Щепкина Александра Владимировна

Отец ребёнка: Станкевич Владимир Иванович

Рождение ребёнка
18.08.1825

Сын: Станкевич Иосиф Владимирович

Отец ребёнка: Станкевич Владимир Иванович

Рождение ребёнка
09.07.1828

Сын: Станкевич Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Станкевич Владимир Иванович

Смерть
05.03.1866
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