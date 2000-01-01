фон Вульферт (Станкевич) Надежда Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдифон Вульферт (Станкевич) Надежда Владимирова

фон Вульферт (Станкевич) Надежда Владимирова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1814

Дата смерти

21.12.1898

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1814

Отец: Станкевич Владимир Иванович

Мать: Станкевич Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Екатерина Карловна

Отец ребёнка: Вульферт Карл Антонович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Вульферт Николай Карлович

Отец ребёнка: Вульферт Карл Антонович

Рождение ребёнка
08.07.1843

Сын: Вульферт Антон Карлович

Отец ребёнка: Вульферт Карл Антонович

Kr. Ostrogožsk
Рождение ребёнка
1844

Сын: Вульферт Владимир Карлович

Отец ребёнка: Вульферт Карл Антонович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Вульферт Александр Карлович

Отец ребёнка: Вульферт Карл Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вульферт Иван Карлович

Отец ребёнка: Вульферт Карл Антонович

Смерть
21.12.1898
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close