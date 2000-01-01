фон Вульферт (Станкевич) Надежда Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1814
Дата смерти21.12.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1814
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Екатерина Карловна
Отец ребёнка: Вульферт Карл Антонович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Вульферт Николай Карлович
Отец ребёнка: Вульферт Карл Антонович
Рождение ребёнка
08.07.1843
Отец ребёнка: Вульферт Карл Антонович
Kr. Ostrogožsk
Рождение ребёнка
1844
Сын: Вульферт Владимир Карлович
Отец ребёнка: Вульферт Карл Антонович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Вульферт Александр Карлович
Отец ребёнка: Вульферт Карл Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вульферт Карл Антонович
Смерть
21.12.1898