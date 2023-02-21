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Щепкина (Станкевич) Александра Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1824

Дата смерти

14.03.1917

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1824

Отец: Станкевич Владимир Иванович

Мать: Станкевич Екатерина Иосифовна

Бракосочетание
1848

Муж: Щепкин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Щепкин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Щепкин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Щепкин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Щепкин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
07.05.1854

Сын: Щепкин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Щепкин Николай Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1858

Сын: Щепкин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Щепкин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
25.05.1860

Сын: Щепкин Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Щепкин Николай Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.03.1863

Сын: Щепкин Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Щепкин Николай Михайлович

Никольское, Пехорская волость, Московский уезд
Смерть
14.03.1917
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