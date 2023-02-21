Щепкина (Станкевич) Александра Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1824
Дата смерти14.03.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1824
Бракосочетание
1848
Рождение ребёнка
1849
Сын: Щепкин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Щепкин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Щепкин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
07.05.1854
Сын: Щепкин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Щепкин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Щепкин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Щепкин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
25.05.1860
Сын: Щепкин Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Щепкин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
30.03.1863
Сын: Щепкин Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Щепкин Николай Михайлович
Никольское, Пехорская волость, Московский уезд
Смерть
14.03.1917