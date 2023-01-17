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Щепкин Вячеслав Николаевич

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Место рождения

Никольское, Пехорская волость, Московский уезд

Дата рождения

30.03.1863

Дата смерти

02.12.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1863

Отец: Щепкин Николай Михайлович

Мать: Щепкина Александра Владимировна

Никольское, Пехорская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1894

Дочь: Марфа Вячеславовна

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
славист, языковед, палеограф и историк древнерусского искусства
Смерть
02.12.1920
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Новодевичьем кладбище
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