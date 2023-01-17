Щепкин Вячеслав Николаевич
Место рождения
Дата рождения30.03.1863
Дата смерти02.12.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1863
Рождение ребёнка
30.03.1894
Дочь: Марфа Вячеславовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
славист, языковед, палеограф и историк древнерусского искусства
Смерть
02.12.1920
Похороны
Неизвестно
Новодевичьем кладбище