Станкевич Иосиф Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1825
Дата смерти07.04.1894
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1825
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокунина (Станкевич) Елизавета Иосифовна
Мать ребёнка: Станкевич (Бояркина) Любовь Афанасьевна
Рождение ребёнка
30.11.1858
Сын: Станкевич Владимир Иосифович
Мать ребёнка: Станкевич (Бояркина) Любовь Афанасьевна
Смерть
07.04.1894