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Станкевич Иосиф Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1825

Дата смерти

07.04.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1825

Отец: Станкевич Владимир Иванович

Мать: Станкевич (фон Крамер) Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокунина (Станкевич) Елизавета Иосифовна

Мать ребёнка: Станкевич (Бояркина) Любовь Афанасьевна

Рождение ребёнка
30.11.1858

Сын: Станкевич Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Станкевич (Бояркина) Любовь Афанасьевна

Смерть
07.04.1894

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