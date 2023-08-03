сельцо Удеревка, сельцо Удеревка, Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1860) — Familio

Удеревка

Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1860)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бирюченский уезд
422Удеревка, сц. (*) вл.при р. Тихой Сосне.351224186177Церковь православная. Завод конский.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Бирюченский уезд
Сц. Удеревка17Ив. и Алекс. Влад. Станкевичи1254223
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