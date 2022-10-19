Станкевич Иван Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станкевич Иван Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1820

Дата смерти

22.09.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1820

Отец: Станкевич Владимир Иванович

Мать: Станкевич (фон Крамер) Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Герье (Станкевич) Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Станкевич (Камышева) Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Станкевич) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Станкевич (Камышева) Дарья Алексеевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Станкевич Николай Иванович

Мать ребёнка: Станкевич (Камышева) Дарья Алексеевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1852

Дочь: Рот (Станкевич) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Станкевич (Камышева) Дарья Алексеевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Станкевич Владимир Иванович

Мать ребёнка: Станкевич (Камышева) Дарья Алексеевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Станкевич Алексей Иванович

Мать ребёнка: Станкевич (Камышева) Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
?.10.1857

Дочь: Шумахер (Станкевич) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Станкевич (Камышева) Дарья Алексеевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Станкевич) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Станкевич (Камышева) Дарья Алексеевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Станкевич Иван Иванович

Мать ребёнка: Станкевич (Камышева) Дарья Алексеевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
22.09.1907

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