Станкевич Иван Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1820
Дата смерти22.09.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Герье (Станкевич) Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Станкевич (Камышева) Дарья Алексеевна
Дочь: (Станкевич) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Станкевич (Камышева) Дарья Алексеевна
Сын: Станкевич Николай Иванович
Мать ребёнка: Станкевич (Камышева) Дарья Алексеевна
Дочь: Рот (Станкевич) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Станкевич (Камышева) Дарья Алексеевна
Сын: Станкевич Владимир Иванович
Мать ребёнка: Станкевич (Камышева) Дарья Алексеевна
Сын: Станкевич Алексей Иванович
Мать ребёнка: Станкевич (Камышева) Дарья Алексеевна
Дочь: Шумахер (Станкевич) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Станкевич (Камышева) Дарья Алексеевна
Дочь: (Станкевич) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Станкевич (Камышева) Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Станкевич (Камышева) Дарья Алексеевна