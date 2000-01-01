Станкевич Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станкевич Владимир Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1828

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1828

Отец: Станкевич Владимир Иванович

Мать: Станкевич Екатерина Иосифовна

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