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Станкевич Владимир Владимирович
Станкевич Владимир Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.07.1828
Пол
Мужской
Отец
Станкевич Владимир Иванович
1786 г.р.
Мать
Станкевич (Фон Крамер) Екатерина Иосифовна
1794 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1828
Отец:
Станкевич Владимир Иванович
Мать:
Станкевич Екатерина Иосифовна
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