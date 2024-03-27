Морген Леонтий (Лейба) Ааронович
Место рожденияIrkutsk, Russia
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Морген Аарон
Мать: Морген Фрейда
Irkutsk, Russia
Рождение ребёнка
05.12.1881
Сын: Морген Роман (Рувим) Леонтьевич
Мать ребёнка: Морген Ольга (Лея) Григорьевна
Kirensk, Irkutsk, Russia
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Морген Ольга (Лея) Григорьевна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1882
Сын: Морген Александр Леонтьевич (Лейбович)
Мать ребёнка: Морген Ольга (Лея) Григорьевна
Kirensk, Irkutsk, Russia
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Белокопытова Фрада Леонтьевна
Мать ребёнка: Морген Ольга (Лея) Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Морген Надежда (Эстер) Леонтьевна
Мать ребёнка: Морген Ольга (Лея) Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Риф Матля (Мариам) Лейбовна
Мать ребёнка: Морген Ольга (Лея) Григорьевна
Рождение ребёнка
14.02.1890
Мать ребёнка: Морген Ольга (Лея) Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно