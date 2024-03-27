Морген Леонтий (Лейба) Ааронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морген Леонтий (Лейба) Ааронович

Место рождения

Irkutsk, Russia

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Морген Аарон

Мать: Морген Фрейда

Irkutsk, Russia
Рождение ребёнка
05.12.1881

Сын: Морген Роман (Рувим) Леонтьевич

Мать ребёнка: Морген Ольга (Лея) Григорьевна

Kirensk, Irkutsk, Russia
Рождение ребёнка
1882

Сын: Морген Михаил Леонтьевич

Мать ребёнка: Морген Ольга (Лея) Григорьевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Морген Александр Леонтьевич (Лейбович)

Мать ребёнка: Морген Ольга (Лея) Григорьевна

Kirensk, Irkutsk, Russia
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Белокопытова Фрада Леонтьевна

Мать ребёнка: Морген Ольга (Лея) Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Морген Надежда (Эстер) Леонтьевна

Мать ребёнка: Морген Ольга (Лея) Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Риф Матля (Мариам) Лейбовна

Мать ребёнка: Морген Ольга (Лея) Григорьевна

Рождение ребёнка
14.02.1890

Сын: Морген Наум Леонтьевич

Мать ребёнка: Морген Ольга (Лея) Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морген Ольга (Лея) Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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