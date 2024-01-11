Морген Роман (Рувим) Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1881
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1881
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Морген Анна Моисеевна
г. Киренск
Рождение ребёнка
03.08.1917
Сын: Морген Лев Романович
Мать ребёнка: Морген Анна Моисеевна
г. Киренск
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Софья Романовна
Мать ребёнка: Морген Анна Моисеевна
г. Киренск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морген Анна Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морген Анна Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морген Анна Моисеевна
Работа или профессия
Неизвестно
г. Киренск
учитель музыки (скрипка)