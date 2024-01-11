Морген Роман (Рувим) Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морген Роман (Рувим) Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1881

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1881

Отец: Морген Леонтий (Лейба) Ааронович

Мать: Морген Ольга (Лея) Григорьевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Морген Давид Романович

Мать ребёнка: Морген Анна Моисеевна

г. Киренск
Рождение ребёнка
03.08.1917

Сын: Морген Лев Романович

Мать ребёнка: Морген Анна Моисеевна

г. Киренск
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Софья Романовна

Мать ребёнка: Морген Анна Моисеевна

г. Киренск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морген Моисей Романович

Мать ребёнка: Морген Анна Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морген Савелий Романович

Мать ребёнка: Морген Анна Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морген Анна Моисеевна

Работа или профессия
Неизвестно
г. Киренск
учитель музыки (скрипка)
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