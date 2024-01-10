Морген (Кезелес) Анна Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морген (Кезелес) Анна Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Морген Давид Романович

Отец ребёнка: Морген Роман (Рувим) Леонтьевич

г. Киренск
Рождение ребёнка
03.08.1917

Сын: Морген Лев Романович

Отец ребёнка: Морген Роман (Рувим) Леонтьевич

г. Киренск
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Софья Романовна

Отец ребёнка: Морген Роман (Рувим) Леонтьевич

г. Киренск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морген Моисей Романович

Отец ребёнка: Морген Роман (Рувим) Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морген Савелий Романович

Отец ребёнка: Морген Роман (Рувим) Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морген Роман (Рувим) Леонтьевич

Смерть
1942
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