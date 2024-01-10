Морген (Кезелес) Анна Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Морген Роман (Рувим) Леонтьевич
г. Киренск
Рождение ребёнка
03.08.1917
Сын: Морген Лев Романович
Отец ребёнка: Морген Роман (Рувим) Леонтьевич
г. Киренск
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Софья Романовна
Отец ребёнка: Морген Роман (Рувим) Леонтьевич
г. Киренск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морген Роман (Рувим) Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морген Роман (Рувим) Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942