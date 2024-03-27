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Морген Наум Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1890

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1890

Отец: Морген Леонтий (Лейба) Ааронович

Мать: Морген Ольга (Лея) Григорьевна

Бракосочетание
14.02.1915

Жена: Морген Раиса Моисеевна

г. Киренск
Рождение ребёнка
18.12.1930

Дочь: Райвич Зинаида Наумовна

Мать ребёнка: Морген Раиса Моисеевна

г. Новосибирск
Работа или профессия
Неизвестно
Russia
Photographer
Работа или профессия
Неизвестно
Фотограф
Смерть
1953
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Донское кладбище
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