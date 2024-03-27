Морген Наум Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1890
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1890
Бракосочетание
14.02.1915
Жена: Морген Раиса Моисеевна
г. Киренск
Рождение ребёнка
18.12.1930
Дочь: Райвич Зинаида Наумовна
Мать ребёнка: Морген Раиса Моисеевна
г. Новосибирск
Работа или профессия
Неизвестно
Russia
Photographer
Работа или профессия
Неизвестно
Фотограф
Смерть
1953
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Донское кладбище