Морген Михаил Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти11.11.1938
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
07.11.1915
Мать ребёнка: Морген Сарра-Лея Эсселевна (Сарра Осиповна)
г. Киренск
Рождение ребёнка
05.04.1919
Мать ребёнка: Морген Сарра-Лея Эсселевна (Сарра Осиповна)
г. Киренск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морген ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логинова Лэя Михайловна
Мать ребёнка: Морген Сарра-Лея Эсселевна (Сарра Осиповна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морген Жан
Мать ребёнка: Морген Сарра-Лея Эсселевна (Сарра Осиповна)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Капитан, речник
Смерть
11.11.1938
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск Еврейское Лисихинское