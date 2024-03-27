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Морген Михаил Леонтьевич

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

11.11.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Морген Леонтий (Лейба) Ааронович

Мать: Морген Ольга (Лея) Григорьевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.11.1915

Сын: Морген Аарон Михайлович

Мать ребёнка: Морген Сарра-Лея Эсселевна (Сарра Осиповна)

г. Киренск
Рождение ребёнка
05.04.1919

Сын: Морген Лев Михайлович

Мать ребёнка: Морген Сарра-Лея Эсселевна (Сарра Осиповна)

г. Киренск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морген ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логинова Лэя Михайловна

Мать ребёнка: Морген Сарра-Лея Эсселевна (Сарра Осиповна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морген Жан

Мать ребёнка: Морген Сарра-Лея Эсселевна (Сарра Осиповна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морген Сарра-Лея Эсселевна (Сарра Осиповна)

Работа или профессия
Неизвестно
Капитан, речник
Смерть
11.11.1938
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск Еврейское Лисихинское
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