Морген Фрейда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Морген Аарон
Рождение ребёнка
1845
Сын: Морген Леонтий (Лейба) Ааронович
Отец ребёнка: Морген Аарон
Irkutsk, Russia
Рождение ребёнка
01.10.1847
Дочь: Геле
Отец ребёнка: Морген Аарон
г. Фридрихштадт
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Морген Аарон
Курляндская губерня
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Морген Аарон
Irkutsk, Russia
Рождение ребёнка
1857
Сын: Морген Хаим (Михаил) Аронович
Отец ребёнка: Морген Аарон
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Черток Хая-Эйда (Ираида) Аароновна
Отец ребёнка: Морген Аарон
Курляндская губерня
Смерть
Неизвестно