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Морген Фрейда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Морген Алексей (Липман)

Отец ребёнка: Морген Аарон

Рождение ребёнка
1845

Сын: Морген Леонтий (Лейба) Ааронович

Отец ребёнка: Морген Аарон

Irkutsk, Russia
Рождение ребёнка
01.10.1847

Дочь: Геле

Отец ребёнка: Морген Аарон

г. Фридрихштадт
Рождение ребёнка
1852

Сын: Морген Савелий Ааронович

Отец ребёнка: Морген Аарон

Курляндская губерня
Рождение ребёнка
1854

Сын: Морген Соломон (Шалам)

Отец ребёнка: Морген Аарон

Irkutsk, Russia
Рождение ребёнка
1857

Сын: Морген Хаим (Михаил) Аронович

Отец ребёнка: Морген Аарон

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Черток Хая-Эйда (Ираида) Аароновна

Отец ребёнка: Морген Аарон

Курляндская губерня
Смерть
Неизвестно
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