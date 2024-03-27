Морген (Морген) Надежда (Эстер) Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морген (Морген) Надежда (Эстер) Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

03.04.1960

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Морген Леонтий (Лейба) Ааронович

Мать: Морген Ольга (Лея) Григорьевна

Рождение ребёнка
08.04.1914

Сын: Морген Григорий Аркадьевич

Отец ребёнка: Морген Аарон (Аркадий)

г. Киренск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стэфа (Стелла) Аркадьевна

Отец ребёнка: Морген Аарон (Аркадий)

г. Киренск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морген Ольга Аркадьевна

Отец ребёнка: Морген Аарон (Аркадий)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морген Аарон (Аркадий)

Смерть
03.04.1960
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