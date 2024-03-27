Морген (Морген) Надежда (Эстер) Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смерти03.04.1960
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Рождение ребёнка
08.04.1914
Сын: Морген Григорий Аркадьевич
Отец ребёнка: Морген Аарон (Аркадий)
г. Киренск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стэфа (Стелла) Аркадьевна
Отец ребёнка: Морген Аарон (Аркадий)
г. Киренск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морген Ольга Аркадьевна
Отец ребёнка: Морген Аарон (Аркадий)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.1960