Пивцаев Григорий Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивцаев Григорий Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пивцаев Осип Николаевич

Мать: Пивцаева Мария

Рождение ребёнка
15.05.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пивцаева Давыдовка Агриппина- Андреевна

Рождение ребёнка
13.04.1944

Сын: Пивцаев Тольятти Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Пивцаева Давыдовка Агриппина- Андреевна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Болонова Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Пивцаева Давыдовка Агриппина- Андреевна

Рождение ребёнка
30.03.1948

Сын: Пивцаев Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Пивцаева Давыдовка Агриппина- Андреевна

с. Давыдовка Николаевский район Ульяновской области
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Пивцаева Давыдовка Агриппина- Андреевна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Пивцаев Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Пивцаева Давыдовка Агриппина- Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пивцаев Леонид Григорьевич

Мать ребёнка: Пивцаева Давыдовка Агриппина- Андреевна

Смерть
Неизвестно
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