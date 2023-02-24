Пивцаев Григорий Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пивцаев Осип Николаевич
Мать: Пивцаева Мария
Рождение ребёнка
15.05.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пивцаева Давыдовка Агриппина- Андреевна
Рождение ребёнка
13.04.1944
Сын: Пивцаев Тольятти Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Пивцаева Давыдовка Агриппина- Андреевна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Болонова Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Пивцаева Давыдовка Агриппина- Андреевна
Рождение ребёнка
30.03.1948
Сын: Пивцаев Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Пивцаева Давыдовка Агриппина- Андреевна
с. Давыдовка Николаевский район Ульяновской области
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Пивцаева Давыдовка Агриппина- Андреевна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Пивцаев Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Пивцаева Давыдовка Агриппина- Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пивцаев Леонид Григорьевич
Мать ребёнка: Пивцаева Давыдовка Агриппина- Андреевна
Смерть
Неизвестно