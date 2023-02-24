Пивцаев Тольятти Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивцаев Тольятти Николай Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1944

Отец: Пивцаев Григорий Осипович

Мать: Пивцаева Давыдовка Агриппина- Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пивцаев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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