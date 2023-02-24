Пивцаев Тольятти Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1944
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1944
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пивцаев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно