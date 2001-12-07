Пивцаева Давыдовка (Тремасова св. выд. 15.03.1939 и 29.06.1968) Агриппина- Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивцаева Давыдовка (Тремасова св. выд. 15.03.1939 и 29.06.1968) Агриппина- Андреевна

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.06.1911

Дата смерти

07.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1911

Отец: Тремасов. Андрей Никонорович

Мать: Тремасова Мария Михайловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.05.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пивцаев Григорий Осипович

Рождение ребёнка
13.04.1944

Сын: Пивцаев Тольятти Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Пивцаев Григорий Осипович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Болонова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Пивцаев Григорий Осипович

Рождение ребёнка
30.03.1948

Сын: Пивцаев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Пивцаев Григорий Осипович

с. Давыдовка Николаевский район Ульяновской области
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Пивцаев Григорий Осипович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Пивцаев Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Пивцаев Григорий Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пивцаев Леонид Григорьевич

Отец ребёнка: Пивцаев Григорий Осипович

Смерть
07.12.2001
с.Давыдовка, Николаевского района Ульяновской обл.