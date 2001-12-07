Пивцаева Давыдовка (Тремасова св. выд. 15.03.1939 и 29.06.1968) Агриппина- Андреевна
Место рождения
Дата рождения18.06.1911
Дата смерти07.12.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1911
Рождение ребёнка
15.05.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пивцаев Григорий Осипович
Рождение ребёнка
13.04.1944
Сын: Пивцаев Тольятти Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Пивцаев Григорий Осипович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Болонова Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Пивцаев Григорий Осипович
Рождение ребёнка
30.03.1948
Сын: Пивцаев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Пивцаев Григорий Осипович
с. Давыдовка Николаевский район Ульяновской области
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Пивцаев Григорий Осипович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Пивцаев Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Пивцаев Григорий Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пивцаев Леонид Григорьевич
Отец ребёнка: Пивцаев Григорий Осипович
Смерть
07.12.2001
с.Давыдовка, Николаевского района Ульяновской обл.