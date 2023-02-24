Тремасова (Шиндина) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тремасова (Шиндина) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Шиндин Михаил Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1910

Сын: Тремасов Василий Андреев

Отец ребёнка: Тремасов. Андрей Никонорович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1911

Дочь: Пивцаева Давыдовка Агриппина- Андреевна

Отец ребёнка: Тремасов. Андрей Никонорович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.11.1926

Дочь: Гордеева Елена Андреевна

Отец ребёнка: Тремасов. Андрей Никонорович

Рождение ребёнка
03.08.1929

Сын: Тремасов Борис Андреевич

Отец ребёнка: Тремасов. Андрей Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Тремасов. Андрей Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Тремасов. Андрей Никонорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тремасов. Андрей Никонорович

Смерть
Неизвестно
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