Тремасова (Шиндина) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Шиндин Михаил Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1910
Отец ребёнка: Тремасов. Андрей Никонорович
Рождение ребёнка
18.06.1911
Дочь: Пивцаева Давыдовка Агриппина- Андреевна
Отец ребёнка: Тремасов. Андрей Никонорович
Рождение ребёнка
08.11.1926
Дочь: Гордеева Елена Андреевна
Отец ребёнка: Тремасов. Андрей Никонорович
Рождение ребёнка
03.08.1929
Отец ребёнка: Тремасов. Андрей Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Тремасов. Андрей Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Тремасов. Андрей Никонорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно