Болонова (Пивцаева) Татьяна Григорьевна
женский, родилась 1946
умерла 2006, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
ОтецПивцаев Григорий ОсиповичНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Пивцаев Григорий Осипович
Мать: Пивцаева Давыдовка (Тремасова Св. Выд. 15.03.1939 И 29.06.1968) Агриппина Аграфена Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2006
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область