Болонова (Пивцаева) Татьяна Григорьевна 1946 — найти родственников по фамилии на Familio

Болонова (Пивцаева) Татьяна Григорьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1946

умерла 2006, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Отец
Пивцаев Григорий ОсиповичНеизвестно г.р.
Мать
Пивцаева Давыдовка (Тремасова Св. Выд. 15.03.1939 И 29.06.1968) Агриппина Аграфена Андреевна18.06.1911 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Пивцаев Григорий Осипович

Мать: Пивцаева Давыдовка (Тремасова Св. Выд. 15.03.1939 И 29.06.1968) Агриппина Аграфена Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2006
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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