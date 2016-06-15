Пивцаев Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
Дата смерти15.06.2016
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Бракосочетание
14.05.1977
Жена: скрыто настройками приватности
с.Давыдовка, Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
14.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Давыдовка Николаевский район Ульяновской области
Рождение ребёнка
28.06.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Давыдовка Николаевский район Ульяновской области
Смерть
15.06.2016