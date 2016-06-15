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Пивцаев Виктор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

15.06.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Пивцаев Григорий Осипович

Мать: Пивцаева Давыдовка Агриппина- Андреевна

Бракосочетание
14.05.1977

Жена: скрыто настройками приватности

с.Давыдовка, Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
14.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Давыдовка Николаевский район Ульяновской области
Рождение ребёнка
28.06.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Давыдовка Николаевский район Ульяновской области
Смерть
15.06.2016
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