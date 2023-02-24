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(Пивцаева) Ольга Григорьевна
(Пивцаева) Ольга Григорьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Дата смерти
1957
Пол
Женский
Отец
Пивцаев Григорий Осипович
Мать
Пивцаева Давыдовка (Тремасова Св. Выд. 15.03.1939 И 29.06.1968) Агриппина- Андреевна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
Пивцаев Григорий Осипович
Мать:
Пивцаева Давыдовка Агриппина- Андреевна
Смерть
1957
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