(Пивцаева) Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пивцаева) Ольга Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Пивцаев Григорий Осипович

Мать: Пивцаева Давыдовка Агриппина- Андреевна

Смерть
1957
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