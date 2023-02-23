Пивцаева (Аштаева с Телятниково) Мария
Место рожденияс. Телятниково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Телятниково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пивцаев Григорий Осипович
Отец ребёнка: Пивцаев Осип Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пивцаев Осип Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Осиповна
Отец ребёнка: Пивцаев Осип Николаевич
Смерть
Неизвестно