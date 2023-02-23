Пивцаева (Аштаева с Телятниково) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивцаева (Аштаева с Телятниково) Мария

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Место рождения

с. Телятниково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Телятниково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пивцаев Григорий Осипович

Отец ребёнка: Пивцаев Осип Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пивцаев Осип Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Осиповна

Отец ребёнка: Пивцаев Осип Николаевич

Смерть
Неизвестно
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