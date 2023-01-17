(Киселёва) Антонина Михайловна
Место рождения
Дата рождения23.12.1911
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1911
Отец: Киселёв Михаил Петрович
Мать: Величко Агафия Ивановна
Бракосочетание
1930
Работа или профессия
До 09.01.1943
вагоновожатая трамвайного парка
Работа или профессия
С 1948.?.1966
Куйбышевский областной институт охраны материнства и детства (ОМД) ("Больница общества Красного Креста")
Смерть
1995
Похороны
Неизвестно