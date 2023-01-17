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(Киселёва) Антонина Михайловна

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Место рождения

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

23.12.1911

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1911

Отец: Киселёв Михаил Петрович

Мать: Величко Агафия Ивановна

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
1930

Муж: Шалагин Алексей Иванович

Работа или профессия
До 09.01.1943
Самара, Самара, Самарская область
вагоновожатая трамвайного парка
Работа или профессия
С 1948.?.1966
Куйбышевский областной институт охраны материнства и детства (ОМД) ("Больница общества Красного Креста")
Смерть
1995
Самара, Самара, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
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